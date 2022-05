10:00 - Order of play Madrid lunedì 2 maggio

Ad

Oggi si aprono i match di primo turno maschile e si iniziano quelli di terzo turno femminile. E' una giornata importante per i colori italiani perché vanno in campo tutti e 3 i protagonisti rimasti in tabellone: Sinner, Fognini e Musetti. Apre Sinner il centrale alle 12:00 con Tommy Paul. Fognini sfida Basilashvili come secondo match sul campo 3, possiamo ipotizzare circa per le ore 14:00. Infine Musetti, passato dalle qualificazioni, sfida Ivashka sul campo 5 al termine di un doppio (possiamo ipotizzare verso le 14:30). Oltre a questi in serata da segnalare la supersfida tra due grandi nomi, finiti ai margini per i rispettivi problemi fisici, ma dotati di tantissimo tennis: Murray-Thiem chiuderà la sessione serale.

ATP, Belgrado Fognini si arrende in semi, Rublev vola in finale con Djokovic 23/04/2022 A 15:56

ATP, Belgrado LIVE! Rublev-Djokovic la finale, si ferma in semi il cammino di Fognini 23/04/2022 A 11:34