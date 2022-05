11:45 - Nuovo order of play

E' in sostanza tutto confermato rispetto a quello pubblicato in grafica sotto. Gli orari delle partite degli italiani restano quelli: Musetti-Zverev non prima delle 15:30 sul Sanchez, Sinner-Auger Aliassime non prima delle 17:30 sul campo 3. L'unica differenza è che il Sanchez è aperto dal doppio Carreno/Martinez vs Granollers/Zeballos.

11:00 - Saltata Djokovic-Murray: ritiro dello scozzese

Intanto subito la prima notizia della giornata: sfuma, purtroppo, Djokovic-Murray. Lo scozzese ha comunicato problemi fisici e rinuncia alla partita. Un vero peccato: i due non si incrociavano dalla finale 2017 a Doha e sono stati autori in carriera di 36 epici incroci. Le ultime 7 partite tra i due erano state tutti finali. Murray però non ce la fa, quindi Djokovic vola ai quarti senza giocare dove troverà il vincente di Hurkacz-Lajovic. Il match di apertura del centrale sarà invece Evans-Rublev.

10:00 - Order of play Madrid giovedì 5 maggio

Oggi ci sono gli ottavi di finale maschili. Djokovic-Murray era la grande apertura del centrale, ma il forfait dello scozzese ha fatto saltare il match. Sul centrale dunque vanno Rublev-Evans, che avrebbero dovuto aprire il campo Sanchez. Per l'Italia due super partite: Sinner-Auger Aliassime e Musetti-Zverev. Musetti non prima delle 15:30 - salvo cambi sul programma dopo il forfait di Murray - e Sinner non prima delle 17:30. Giocano anche Nadal, Alcaraz e tutti i protagonisti. Nel femminile c'è solo la prima semifinale a chiusura di programma: Teichmann-Pegula.

