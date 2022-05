Mutua Madrid Open. Il tennis sulla terra rossa continua il suo avvicinamento all'appuntamento clou del Roland Garros con il secondo torneo Masters 1000 della stagione su questa superficie: il Dopo il titolo conquitstato a Monte Carlo da Stefanos Tsitsipas , riparte la sfida a Madrid dove sono presenti ben 8 dei giocatori in Top 10 del maschile. Madrid per giunta è un combined e ospita anche il WTA 1000 femminile. Insomma, c'è tanta carne al fuoco per gli amanti del tennis. Per tutta la settimana in questo LIVE BLOG troverete risultati, cronache, dichiarazioni, notizie, approfondimenti: insomma tutti gli aggiornamenti per rimanere sempre informati.

13:45 - Djokovic-Hurkacz, preview

Ad

Primo match di giornata quello tra Djokovic e Hurkacz. 3-0 i precedenti a favore del serbo, per giunta in 2 tornei dello slam come Roland Garros e Wimbledon. L'altro è anche l'ultimo incrocio, ovvero la semifinale l'anno scorso a Parigi Bercy. Tutte occasioni dunque di un certo spessore in cui il n°1 del mondo ha saputo avere la meglio. Djokovic arriva fresco e riposato, ma anche reduce dalla sua miglior partita della stagione, contro Monfils, come da lui stesso dichiarato. Paradossalmente però il serbo dopo tanta inattività avrebbe bisogno di giocare. Dunque vediamo come questo arrivare "fresco e riposato", appunto, sia effettivamente un vantaggio o meno. Hurkacz ha fin qui battuto Dellien, Fokina e Lajovic. Oggi l'otacolo però è di altra caratura.

ATP, Madrid Blackout Sinner: Auger-Aliassime domina e avanza ai quarti 19 ORE FA

Nadal: "Vittoria ispirata dall'incredibile rimonta del mio Real"

13:30 - Highlights di ieri

Giornata negativa purtroppo per la racchetta azzurra. Musetti costretto al ritiro con Zverev , che aveva comunque dominato. E Sinner spazzato via nettamente da Auger-Aliassime . Il match clou però in Nadal in grado di salvare 4 match point a Goffin e chiudere dopo 3 ore e 13 minuti di battaglia. Djokovic invece, fresco, aveva sfruttato il ritiro di Murray. I momenti principali nel video con gli highlights qui sotto.

13:15 - Medvedev giocherà il Roland Garros

Nel mentre una notizia indiretta ce la dà l'ATP di Ginevra, che si gioca nella settimana prima al Roland Garros. Il torneo svizzero comunica l'iscrizione di Daniil Medvedev. Il russo, reduce da un'operazione chirurgica e per cui si pensava a un rientro per la stagione sull'erba, giocherà a Parigi. Evidentemente il ban di Wimbledon ha contribuito a far cambiare i piani a Medvedev, che dunque giocherà Parigi.

13:00 - Order of play Madrid venerdì 6 maggio

Oggi ci sono i quarti di finali maschili e la sessione diurna è la più calda. Alle 14:00 si apre con Djokovic-Hurkacz, poi la sfida più attesa di tutte, specie in Spagna, il rematch tra Nadal e Alcaraz. In serale qualità però con Rublev-Tsitsipas e Auger-Aliassime vs Zverev. Insomma, in tabellone sono rimasti i più forti al di là di tutto, almeno in questo specifico momento. E dunque sarà una gran giornata di tennis.

ATP, Madrid Day 5! Alcaraz vince il braccio di ferro con Norrie e vede Nadal IERI A 09:50