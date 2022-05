E’ un percorso in crescendo quello di Novak Djokovic. L’aveva detto e in un certo senso se l’era anche promesso a se stesso, prima di tutto. Partita dopo partita il n°1 del mondo sta ritrovando le sensazioni migliori dopo tanta inattività e qualche problema fisico. Oggi, nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid contro Hurbet Hurkacz, la miglior prestazione del 2022.

Solido, in tensione giusta fin dall’inizio ed eccellente sia in risposta che al servizio, Djokovic ha messo in mostra la miglior versione di se stesso vista quest’anno. Una partenza con 12 punti vinti sui primi 16 ha fatto subito capire a Hurkacz – e al pubblico presente – il tipo di pomeriggio. Una partita in cui Djokovic non ha in sostanza commesso sbavature e che il serbo ha chiuso, poi, con il break sul 3-2 del secondo set, senza concedere nemmeno una palla break.

Solido, solidissimo al servizio Djokovic. E poi efficace in risposta e cattivo nelle occasioni giuste. Insomma: un ottimo Djokovic. Hurkacz dall’altro punto di vista ha forse sbagliato un po’ troppo proprio nel corso del primo set, lasciando a Nole un margine immediato che ha ulteriormente facilitato la vita del serbo, per giunta già vincitore dei 3 precedenti disputati tra i due.

E’ dunque Djokovic ad accedere alla semifinale del Masters 1000 di Madrid e lo fa trovando quella che è la prima vittoria dell’anno contro un Top20. Per il serbo è la 72esima semifinale Masters 1000 della carriera, dove proverà a dare la caccia a quel posto che metterebbe in palio per lui il quarto titolo qui a Madrid. Sulla strada però ci sarà domaniil miglior test possibile: Rafa Nadal, per il 59° incrocio tra i due in carriera – record all-time di tutte le rivalità tennistiche – o Carlos Alcaraz, per il primo eventuale match contro il baby prodigio che ha fin qui infiammato la stagione. Vedremo. In ogni caso sarà il secondo verissimo test della settimana. Il primo, assoluto, di questo 2022 che per il n°1 del mondo, dopo le tante vicissitudini, inizia finalmente a prendere forma.

