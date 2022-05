La tenacia come specialità della casa.ha solo 20 anni ma pare avere scolpita bene nella sua mente la frase culto di Yogi Berra, monumento del baseball MLB, e che recita ‘’ (‘’). Per la quarta volta in questo 2022, il 20enne altoatesino vince una partita annullando almeno un match point (saranno ben tre alla fine) e dimostrandosi anche più forte di una condizione fisica tutt’altro che perfetta e che, nel corso del terzo set, lo ha costretto a un medical timeout per un problema all’inguine.