Un dolce successo per Lorenzo Musetti in quel di Marrakech. Il ventenne di Carrara ritrova la terra rossa e si regala una gran bella vittoria contro uno specialista come Albert Ramos-Vinolas, quarta testa di serie del seeding, che si è dovuto inchinare sul 7-6 6-1 in un’ora e quaranta minuti, riuscendo a domare la giornata ventosa in terra marocchina; ora per l’azzurro agli ottavi c’è lo spagnolo Carlos Taberner, che ha approfittato del ritiro di Yannik Hanfmann.

Il match non è cominciato nel migliore dei modi per il nativo di Carrara, che nel primo gioco fa fatica a trovare ritmo al servizio (solo il 50% di prime) e si ritrova immediatamente a inseguire. Lorenzo però è particolarmente ispirato e gestisce magistralmente lo scambio, trovando l’immediato controbreak e capovolgendo l’inerzia della gara. Le condizioni del campo 2 non sono le migliori possibili per il maltempo di ieri, ma è Ramos colui che ne soffre di più. Con tre errori offre il fianco a Musetti che non si fa pregare e vola sul 4-1, e pare avviato a vincere il set.

Che potrebbe finire poco dopo, sul 5-2, ma l’iberico se la cava con il servizio e dritto, con Lorenzo che deve fare tutto da solo servendo per chiudere la frazione. Proprio in quel momento arriva il peggior turno in battuta dell’azzurro, con tre errori che rimettono Ramos in scia; subito dopo c’è un’altra chance per il carrarino, che deve però arrendersi al dritto avversario. L’inerzia emotiva pare passata dalla parte dello spagnolo, che nel tie-break vola sul 4-1, ma da lì si riaccende il Muso, che si riaggancia con il dritto e chiude la questione con una grande palla corta.

Il match praticamente si interrompe lì, dopo un’ora e dieci di partita: Ramos sente fortemente il contraccolpo psicologico e inizia a sbandare sempre più vistosamente, andando immediatamente sotto per 4-0. E così, dopo mezz’ora scarsa, arriva per Musetti una dolce vittoria, vendicandosi così del precedente di Indian Wells 2021. Durante tutto il match Lorenzo ha potuto contare su dei numeri sufficienti al servizio, vincendo il 63% delle prime di servizio e il 61% con la seconda; in risposta è bravo ad approfittare della giornata storta di Ramos, che concede ben 37 punti con la propria battuta.

Nulla da fare per Stefano Travaglia. Il 30enne azzurro cede contro lo slovacco Alex Molcan, vittorioso per 6-0 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. A Steto non basta la buona reazione nel secondo set dopo un primo parziale volato via davvero troppo in fretta. Molcan, agli ottavi, sfiderà la testa di serie numero 1 del torneo: Felix Auger-Aliassime.

