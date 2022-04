Oggi, giovedì 7 aprile, il torneo Grand Prix Hassan II 2022, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra outdoor di Marrakech, in Marocco, ha visto completarsi gli ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile, con la disputa degli ultimi sei incontri.

Lo slovacco Alex Molcan elimina a sorpresa il canadese Félix Auger-Aliassime in tre set per 6-4 2-6 7-6, mentre il neerlandese Botic van de Zandschulp liquida il ceco Vit Kopriva per 6-2 6-4, infine l’argentino Federico Coria regola il bosniaco Mirza Basic per 6-4 6-2.

Il transalpino Richard Gasquet necessita di tre set per aver ragione del russo Pavel Kotov per 6-3 3-6 6-3, mentre lo spagnolo Roberto Carballés Baena elimina il lusitano João Sousa per 6-2 7-6, infine il belga David Goffin rimonta e batte lo spagnolo Pablo Andújar per 5-7 7-6 6-3.

RISULTATI 7 APRILE ATP 250 MARRAKECH

Alex Molcan batte Félix Auger-Aliassime 6-4 2-6 7-6

Botic van de Zandschulp batte Vit Kopriva 6-2 6-4

Federico Coria batte Mirza Basic 6-4 6-2

Richard Gasquet batte Pavel Kotov 6-3 3-6 6-3

Roberto Carballés Baena batte João Sousa 6-2 7-6

David Goffin batte Pablo Andújar 5-7 7-6 6-3

