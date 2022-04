Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il classe 2002 toscano batte nel match di secondo turno lo spagnolo Carlos Taberner: 6-1 6-7(3) 6-3 il punteggio del confronto, che gli consente di continuare a trovarsi in Marocco almeno fino a venerdì, quando se la vedrà con il serbo Laslo Djere.

Aiutato da una non certo spiccata vena tattica di Taberner, Musetti subito si va a prendere il break di vantaggio. Il toscano, però, gioca a sua volta male nel gioco successivo, restituendo il favore. Non ringrazia l’iberico, il cui dritto scompare e regala il 3-1 all’azzurro. Da quel momento, in sostanza, Musetti non si ferma più, con Taberner che non riesce a tenerne il passo. Il 6-1 arriva in maniera rapida: non serve che mezz’ora.

Il secondo parziale vede un Taberner senz’altro più centrato, che sbaglia di meno, e che complessivamente si rivela un po’ più concreto di Musetti. Lo spagnolo è colui che riesce ad avere più occasioni per andare avanti, prima sullo 0-1 (una palla break) e poi sul 2-3 (tre consecutive, annullate tutte con ottima solidità da fondo da parte del toscano). Sul 5-5 arriva l’occasione anche per l’azzurro, per tre volte, ma nessuna di queste chance viene convertita e, al tie-break, sono decisivi i tre punti iniziali, tutti persi dal giocatore al servizio, che mandano avanti Taberner e gli consentono di allungare il match.

A quel punto Musetti non vuol saperne particolarmente di stare in campo troppo a lungo, ritrova subito una versione migliore del proprio gioco e torna a piegare il servizio del suo avversario involandosi sul 3-0. Stavolta non c’è da tremare, anzi potrebbe chiudere perfino sul 5-2, ma Taberner rimonta dallo 0-30. Poco male: servono pochi altri minuti per mettere in ghiaccio la pratica. Musetti è semplicemente superiore su qualsiasi dato nel match, al di là del secondo parziale in cui Taberner lotta: 5 ace (a fronte di 3 doppi falli), 73%-63% di prime in campo, 73%-66% di punti vinti con la prima, 64%-45% di punti vinti con la seconda.

