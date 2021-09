Lorenzo Sonego chiude in anticipo il torneo di Metz, battuto in tre set da Holger Rune (6-7; 6-4; 6-4) agli ottavi di finale. L'azzurro è andato a sbattere contro la prima di servizio del danese (84% contro il 68%), che non ha concesso a Sonego la possibilità di giocatore il suo miglior tennis. Ora Rune affronterà ai quarti di finale il vincente della sfida Ymer-Carreño Busta. Dopo Cecchinato , anchechiude in anticipo il torneo di Metz, battuto in tre set da(6-7; 6-4; 6-4) agli ottavi di finale. L'azzurro è andato a sbattere contro la prima di servizio del danese (84% contro il 68%), che non ha concesso a Sonego la possibilità di giocatore il suo miglior tennis. Ora Rune affronterà ai quarti di finale il vincente della sfida

Cronaca

Primo set estremamente equilibrato, con Sonego che rischia un po' di più andando a conquistare subito il primo game. Nessuno dei due riesce a strappare il servizio all'altro e diventa quindi inevitabile l'epilogo al tie break. Sonego parte forte e trova un minibreak sul 2-1, ma arriva la replica di Rune che pareggia i conti (4-4). Sonego va di grinta e si porta a casa il primo set al tiebreak per 8-6, dopo poco più di un'ora di gioco.

Il piemontese parte bene anche nel secondo set e prova a strappare il servizio nel terzo game, ma Rune si salva in ben due occasioni. A fare la differenza è la prima di servizio che favorisce Rune, ma Sonego riesce comunque ad annullare due palle break. L'italiano è però costretto a soccombere alla terza palla break, lasciando a Rune la possibilità di fare 6-4 e di equilibrare la situazione dei set.

Anche il terzo set viaggia in equilibrio, almeno fino all'ottavo game quando Rune si invola sul 5-3. Il danese serve per il match, ma Sonego trova la palla del controbreak, ma non gli basta per rimettere in piedi la partita. Nel 10° game cede nuovamente e perde il terzo set 6-4 contro il n° 133 del mondo.

Sonego spreca troppo e Otte non perdona: gli highlights in 170"

