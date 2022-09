Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Metz. Al Moselle Open francese, il toscano esce di scena per mano dell’americano Sebastian Korda, che lo supera per 6-3 7-6(6) in una partita nella quale la qualità, già di buon livello nel primo set, si alza notevolmente nel secondo. Per Korda ora, ai quarti, c’è uno Gilles Simon. Termina in maniera immediata (2° turno) il cammino dial torneo ATP 250 di Metz. Al Moselle Open francese, il toscano esce di scena per mano dell’americano, che lo supera per 6-3 7-6(6) in una partita nella quale la qualità, già di buon livello nel primo set, si alza notevolmente nel secondo. Per Korda ora, ai quarti, c’è uno tra Lorenzo Sonego e il francese

Dopo tre game innocui, nel quarto un errore di rovescio costringe Musetti a salvare una palla break. Lo fa con stile, e nel punto successivo è proprio quel colpo monomane a regalargli un gran contropiede in lungolinea. Il problema, però, è che di lì l’azzurro non vince altri punti, e anzi cede la battuta con un doppio fallo. Non ci sono più particolari brividi, con Korda che si rivela molto attento a evitare qualsiasi problema: serve bene, altrettanto bene varia ed il primo set è suo per 6-3.

Inizio di secondo parziale molto bello per il toscano, che eleva il suo rovescio a livelli altissimi prima per procurarsi la palla break e poi, dopo aver tenuto in campo una bella prima dell’americano, per passarlo a rete e salire sul 2-0. Arriva la reazione immediata di Korda, che con solidità si riprende il maltolto in maniera immediata. Rischiano di diventare tre i game consecutivi vinti dal figlio di Petr, ma di lì Musetti inizia ad alzare il livello dello spettacolo. E l’avversario si adegua, tant’è che i punti molto belli si moltiplicano: sul 3-4 30-15 Korda s’inventa un pazzesco colpo incrociato dietro la schiena, per dirne una. Si arriva così al tie-break, di altissima qualità, in cui Korda riesce a procurarsi un match point sul 6-5 con una buona prima centrale, subito annullato da un servizio esterno di Musetti che ci mette anche della potenza. L’azzurro, però, forza la seconda esterna dopo il cambio di campo: terzo doppio fallo e altra chance di chiudere per lo statunitense, che stavolta non se la fa sfuggire.

Per quanto riguarda i numeri dell’ora e 46 minuti dell’ultimo match in programma in terra francese, si comprende come a decidere tutto sia stata una questione di dettagli. 74 punti vinti da Korda, 72 da Musetti, con le successive seguenti statistiche: 60%-62% prime in campo, 77%-72% punti vinti con la prima, 52%-54% punti vinti con la seconda.

