Fine delle sorprese all’ATP di Miami. Dopo una giornata che si era aperta con il successo di Hubert Hurkacz su Stefanos Tsitsipas , nella notte non si completa l’upset del tabellone, ma anzi fa valere il favore del pronostico. Il tennista russo mette fino al gran cammino del figlio d’arte Sebastian Korda. Una vittoria in 2 set per Rublev, che passa col punteggio di 7-5 7-6 confermandosi come. E’ infatti Rublev il giocatore ad aver vinto più partite quest’anno; ed è proprio lui dunque a volare grazie a questa partita chirurgica in semifinale della parte bassa dell’Open di Miami. Una partita, quella con Hurkacz, che aprirà il programma serale di domani a Miami; e che sarà dunque la seconda semifinale dall’1:00 di notte qui in Italia. Rublev e Hurkacz insomma conosceranno già il nome dell’avversario prima di scendere in campo: uno tra Jannik Sinner e Roberto Bautista , match che aprirà il programma dalle 19:00 ora italiana. Attenzione infine al precedente: Hurkacz ha vinto l’unico incrocio, sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia lo scorso settembre.