cinepanettone. O di una cinecolomba, visto il periodo. E’ l’atteggiamento di Benoit Paire, istrionico tennista francese oggi avversario di Lorenzo Musetti nel 2° turno del Masters 1000 di Miami. Il francese in queste settimane si era dilettato a rilasciare dichiarazioni e interviste piuttosto interessanti. Parlava della difficoltà per lui di giocare in questo periodo, della presenza ai tornei solo per incassare gli assegni”. E di questo, alla fine, oggi, dobbiamo raccontarvi. Benoit Paire al Masters 1000 di Miami, primo appuntamento ‘1000’ della stagione, si è presentato con la sostanziale voglia di una vacanza a South Beach. Vacanze a Miami. No, non è il titolo di un. O di una, visto il periodo. E’ l’atteggiamento di Benoit Paire, istrionico tennista francese oggi avversario dinel 2° turno del Masters 1000 di Miami. Il francese in queste settimane si era dilettato a rilasciare dichiarazioni e interviste piuttosto interessanti. Parlava della difficoltà per lui di giocare in questo periodo, della totale assenza di gioia in questo mondo del tennis ovattato , della sostanziale – e qui citiamo le virgolette – “”. E di questo, alla fine, oggi, dobbiamo raccontarvi. Benoit Paire al Masters 1000 di Miami, primo appuntamento ‘1000’ della stagione, si è presentato con la sostanziale voglia di una vacanza a South Beach.

E’ stato questo l’atteggiamento che Lorenzo Musetti, di contro, alla prima di sempre in un 1000 che non fossero gli Internazionali d’Italia, si è trovato davanti. Un avversario che in maniera seria – o forse sarebbe meglio dire simil seria – ha giocato 6 game: i primi della partita, fino al 3-3.

total-black sotto un sole che in Florida in questi giorni Poi, si è spenta la luce. O forse è venuta voglia di assegno, di spiaggia, di levarsi un inspiegabile completosotto un sole che in Florida in questi giorni ha anche fatto collassare qualcuno . Chi lo sa. Si sa solo che da lì in poi, ciò che potenzialmente poteva attestarsi anche come una bella partita viste le qualità tecniche in campo, si è trasformata in una macchietta, una specie di farsa. Paire ha incominciato a camminare, a corricchiare verso rete; in sostanza a disinteressarsi su ciò che stava accendendo in campo. Come, insomma, se il francese ne avesse avuto abbastanza. E così, in un’ora esatta di orologio, Paire ha concluso la sua enorme fatica (con tanto di liberatoria alzata di braccia al cielo) e Musetti ha incassato il doppio 6-3 che lo spedisce al 3° turno contro uno tra Garin o Cilic.

L’azzurro, con ogni probabilità, dovrà spendere nel pomeriggio altro tempo per allenarsi sul serio. A Paire resta invece la suite di un hotel di South Beach e un paio di cocktail a bordo piscina prima del rientro in Europa. E certamente son contenti entrambi...

