Un mercoledì da cuori forti. E’ quello che attende Jannik Sinner, il più giovane italiano ad essersi guadagnato l’accesso ai quarti di un Masters 1000 (19 anni e 7 mesi), che proverà a stampare un nuovo record ed ottenere la prima semifinale della sua carriera sul cemento di Miami. Il golden boy azzurro, testa di serie numero 21 del tabellone, dovrà vedersela contro il kazako Alexander Bublik, numero 32 del seeding. I due si sono già affrontati appena due settimane fa a Dubai e a spuntarla fu proprio l’allievo di Piatti che vinse in tre set 2-6, 7-6, 6-4. Ripetersi vorrebbe dire fare un altro passo nella storia e diventare il secondo italiano a raggiungere la semifinale dopo Fabio Fognini, unico italiano a guadagnarsi un accesso al Masters 1000 di Miami nel 2017.

Sinner-Bublik, a che ora in campo e dove vederlo

L’altoatesino, inserito nella parte alta del tabellone, aprirà il quadro dei quarti di finale in un match che inizierà alle ore 21:00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, mentre Eurosport la diretta scritta live testuale dell’incontro su sito e app.

Sinner-Bublik, un solo precedente

Quello di stasera sul cemento di Miami sarà il secondo incrocio fra i due giovani tennisti che, come accennato in precedenza, si sono sfidati lo scorso 16 marzo nei 16esimi dell’ATP 500 di Dubai a spuntarla in quella circostanza fu Sinner in tre set (2-6, 7-6, 6-4).

Jannik Sinner, il cammino fino ad oggi al Masters 1000 di Miami

Secondo turno: Jannik Sinner b. Hugo Gaston 6-2, 6-2

Sedicesimi di finale: Jannik Sinner 4-6, 7-6, 6-4

Ottavi di finale: Jannik Sinner b. Emil Ruusuvuori 6-3, 6-2

