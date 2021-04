Una finale impronosticabile, un'occasione storica per due ragazzi dal futuro potenzialmente luminoso. Sinner-Hurkacz sarà l'ultimo atto del Miami Open 2021. Il 19enne di Sexten, al terzo Masters 1000 giocato in carriera dopo Roma 2019 e 2020, è arrivato in fondo piegando in semifinale Roberto Bautista Agut . Il 24enne polacco ha, invece, eliminato Andrej Rublev raggiungendo così il compagno di doppio. Un destino comune dal momento che si affronteranno il secondo polacco di sempre in una finale di un 1000 (dopo Jerzy Janowicz a Parigi-Bercy 2012) e il secondo italiano di sempre in finale di un 1000 ( dopo Fabio Fognini a Monte Carlo 2019 ). Entrambi hanno giocato e vinto due finali in carriera a livello 250, una di queste nella stagione in corso (Melbourne 1 Sinner e Delray Beach Hurkacz). Entrambi hanno totalizzato 995 punti nel 2021.

Sinner-Hurkacz, a che ora in campo e dove vederla

La finale tra Sinner e Hurkacz si terrà nel giorno di Pasqua, domenica 4 aprile 2021, in un match che inizierà alle ore 19:00 italiane. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, mentre Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Sinner-Hurkacz, non ci sono precedenti

Grandi amici e compagni di doppio, Sinner e Hurkacz si troveranno di fronte domenica sera da esordienti e senza precedenti. I due, infatti, pur facendo coppia nei tornei di doppio - hanno giocato anche due settimane fa a Dubai - non hanno mai incrociato le racchette in un tabellone del singolare. Domenica non potranno più stare dalla stessa parte della rete e, pur conoscendosi a menadito , dovranno trovare il modo per superarsi.

Hurkacz è una bravissima persona, forse il migliore amico che ho nel circuito. Qualche volta ci alleniamo insieme, anche in spogliatoio ogni tanto parliamo. Abbiamo fatto riscaldamento prima dei quarti, proviamo ad aiutarci un po'. Alla fine ognuno però deve fare il suo e in finale non ci sarà spazio per l'amicizia. In questo sport c'è solo un vincitore

Ranking e Race

Jannik Sinner ha iniziato il torneo da n.31 del mondo, oggi si ritrova n.21 con 2369 punti. Qualora dovesse compiere un’ulteriore impresa e conquistare il titolo, allora il 19enne irromperebbe addirittura tra i Top 15 al 14° posto del ranking ATP. In tal caso diventerebbe il tennista numero 2 in Italia, scavalcando Fabio Fognini che attualmente è 17° dietro solo a Matteo Berrettini (10°).

C'è poi anche la Race, la classifica che raccoglie i punti guadagnati nel 2021 e che decreterà i migliori otto tennisti che parteciperanno al Masters di fine anno, che da questa stagione si disputa in Italia, a Torino. Con la qualificazione alla finale del Masters 1000 di Miami, Sinner è salito in sesta posizione con 995 punti a pari merito proprio del suo prossimo sfidante. Il ragazzo di Sexten ha la possibilità di scalare ulteriormente la classifica in caso di vittoria del torneo: salirebbe a quota 1395 in quinta posizione davanti al russo Aslan Karatsev. Lo stesso discorso vale chiaramente per il polacco Hubert Hurkacz. E se ci fosse il ranking tradizionale, senza il congelamento dei punti voluto dall'ATP, quale sarebbe la classifica?

1 Djokovic

2 Medvedev

3 Rublev

4 Zverev

5 Thiem

6 Nadal

7 Tsitsipas

8 Schwartzman

9 Sinner

10 Karatsev

Il percorso di Hurkacz

Non sarà da sottovalutare Hurkacz che evidentemente, come dimostrato anche vincendo Delray Beach, in Florida si esalta. Nel suo percorso ha steso quattro Top 20, lasciando per strada solo due set.

Secondo turno: Hurkacz b. Kudla 7-6(5) 6-4

Terzo turno: Hurkacz b. (11) Shapovalov 6-3 7-6(6)

Ottavi di finale: Hurkacz b. (19) Raonic 4-6 6-3 7-6(4)

Quarti di finale: Hurkacz b. (5) Tsitsipas 2-6 6-3 6-4

Semifinali: Hurkacz b. (8) Rublev 6-3 6-4

Jannik Sinner, il cammino fino a oggi al Masters 1000 di Miami

Secondo turno: Jannik Sinner b. Hugo Gaston 6-2, 6-2 REPORT

HIGHLIGHTS Terzo turno: Jannik Sinner b. Karen Khachanov 4-6, 7-6(2), 6-4 REPORT

Ottavi di finale: Jannik Sinner b. Emil Ruusuvuori 6-3, 6-2 REPORT

HIGHLIGHTS Quarti di finale: Jannik Sinner b. Aleksandr Bublik 7-6(5), 6-4 REPORT

HIGHLIGHTS Semifinali: Jannik Sinner b. Roberto Bautista 5-7 6-4 6-4 REPORT

Sinner: "Sono felice e non vedo l'ora di giocare la finale"

