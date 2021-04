Tennis

Masters Miami, Bublik: “Sinner non è umano, durante la partita lo chiamavo robot”

MASTERS MIAMI – Dopo la sconfitta inflitta da Sinner in due set, in conferenza stampa Alexander Bublik è tornato sul siparietto a rete al termine del match quando ha detto all’azzurro “Tu non sei umano, a 15 anni giochi così...”

00:01:17, un' ora fa