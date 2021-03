Karen Khachanov, di nuovo lui. Il 24enne russo, attualmente n° 22 del ranking, è una costante nella giovane carriera di Jannik Sinner. I due si sono incontrati due volte in match ufficiali: l’azzurro ha vinto , di nuovo lui. Il 24enne russo, attualmente n° 22 del ranking, è una costante nella giovane carriera di. I due si sono incontrati due volte in match ufficiali: l’azzurro ha vinto lo scontro più recente lo scorso febbraio a Melbourne nella semifinale dell’ATP 250 trionfando in tre set e accedendo alla finale poi vinta contro Travaglia. Una dolce rivincita dopo la drammatica rimonta subita al primo turno degli US Open 2020 quando l’italiano era avanti 2 set a 0 per poi perdere al quinto set anche a causa di problemi fisici.

US Open: Khachanov-Sinner 3-6 6-7 6-2 6-0 7-6, gli highlights

I più attenti si ricorderanno anche di una sfida nell'affascinante hangar di Berlino, nel match esibizione subito dopo il primo lockdown causa Covid. In quell'occasione l'allievo di Riccardo Piatti demolì il nativo di Mosca in due set.

A Berlino Sinner demolisce Khachanov in due set: il successo dell'azzurro in 180 secondi

Il cammino fino al terzo turno di Miami

Nel tardo pomeriggio di domenica, dunque, sul campo 1 andrà in scena il match valido per il terzo turno del Masters di Miami tra Karen Khachanov e Jannik Sinner (intorno alle 19, ora italiana). L'altoatesino torna in campo dopo la vittoria con un doppio 6-2 su Hugo Gaston. Il successo sul francese è giunto dopo il bye del primo turno. Anche Khachanov ha usufruito di un bye e ha debuttato regolando 6-3 6-2 contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il vincente della sfida incrocerà agli ottavi uno tra il finlandese Emil Ruusuvuori e lo svedese Mikael Ymer. Gli altri due italiani rimasti nel tabellone americano, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, scenderanno in campo lunedì, rispettivamente contro il croato Mario Cilic e il colombiano Daniel Galan.

Sinner in finale: tutto il meglio del successo su Khachanov

