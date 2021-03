Giornata importante per il tennis italiano a Miami. Dopo il successo di Sinner nella battaglia contro Khachanov , altri due azzurri inseguono gli ottavi sul cemento americano: alle 17sfiderà per la prima volta in carriera il croato Marin Cilic (n° 45 del mondo) in un confronto generazionale: i due hanno 13 anni di differenza. Chi vince troverà uno tra Fucsovics e Rublev. Nella notte italiana, invece,incrocia il n. 113 del mondo Daniel Elahi Galan: il torinese e il colombiano si sono già incontrati cinque anni fa in un torneo del circuito Challanger a Milano. A spuntarla fu Sonego 6-4 7-6. I favori del pronostico sono dalla parte dell'italiano, ma è vietato prendere sotto gamba Galan, già capace di battere Seyboth Wild e, soprattutto, De Minaur al secondo turno. Chi passa se la vedrà con il vincente di Tsitsipas-Nishikori.