Giornata contraddistinta dai nostri colori in terra americana: nel Day 4 del, giorno che decreterà gli accoppiamenti finali del terzo turno, tornano in campo gli italiani. Aprirà le danze - sul campo 4 -, impegnato alle 16:00 italiane contro il qualificato statunitense, ex top 100 del mondo poi scivolato al numero 233 della classifica ATP fresco di vittoria in due set contro. L'azzurro, pronto ad esordire in questa edizione del torneo, in caso di approdo al terzo turno affronterà il vincente del match tra De Minaur e Galan Riveros. A seguire, sullo stesso campo, sarà il turno di, reduce dall'agevole successo contro Mmoh . L'avversario del secondo turno sarà il francese, testa di serie numero 23 del tabellone all'esordio nel torneo. Non certo un avversario facile per il classe 2002, che - però - dopo il passaggio del primo turno e il conseguente raggiungimento della 90esima posizione nel ranking ATP non ha alcuna intenzione di fermarsi. Al terzo turno, l'avversario potrebbe essere il vincente di Garin-Cilic.