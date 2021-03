Jannik Sinner dominano il genio e la sregolatezza di Alexander Bublik: si può riassumere così lo spettacolare quarto di finale andato in scena sul Grandstand di Miami. L'azzurro classe 2001 la prima semifinale in un Masters 1000 in carriera: eguagliati i risultati sul veloce di Fabio Fognini sul cemento della Florida nel 2017 e di Matteo Berrettini a Shanghai nel 2019. La classe e l'equilibrio didominano il genio e la sregolatezza di Alexander Bublik: si può riassumere così lo spettacolare quarto di finale andato in scena sul Grandstand di Miami. L'azzurro classe 2001 festeggia l'ingresso in top30 con l'ennesima prova di maturità: 7-6(5) 6-4 in un'ora e 40 minuti. Ed ecco: eguagliati i risultati sul veloce di Fabio Fognini sul cemento della Florida nel 2017 e di Matteo Berrettini a Shanghai nel 2019.

"You're not human, man. You're 15 years old and you play like this." [Non sei umano, Hai 15 anni e giochi in questo modo...]

A fine match è lo stesso Bublik ad ammettere la superiorità di Sinner che, a 19 anni, dopo il successo di stasera è sicuro di salire almeno alla posizione n° 25 del ranking. Noi, per un attimo, proviamo a sognare: 21 se andrà in finale e 14 se vince il titolo. Ma ora concentriamoci sul suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra la testa di serie n° 1 del tabellone Daniil Medvedev e lo spagnolo Bautista Agut.

La cronaca del match

La resilienza, il rifiuto della sconfitta e l'attenzione ai particolari di Sinner si possono riassumere nelle tre rimonte chirurgiche piazzate a Bublik: il kazako era riuscito a salire 5-3 nel primo set. E si è dovuto arrendere all'azzurro che l'ha portato al tie-break. Era salito 5-3 nel tie-break e si è dovuto arrendere all'azzurro che ha recuperato due mini-break e ha portato a casa il primo set. Infine il telentuoso n° 44 del mondo si è dovuto arrendere nel secondo parziale dopo averlo condotto 3-0. Tre cambi di ritmo, tre scatti che valgono la la quarta vittoria sul cemento di Miami dopo quelle su Hugo Gaston, Karen Khachanov e Emil Ruusuvuori. Un successo che acquista ancora più valore se si considera la battaglia psicologica andata in scena sul Grandstand. Servizi da sotto, tweener abbozzati, palle corte, serve&volley improvvisi: il repertorio schizofrenico, delizioso e inutile allo stesso tempo di Bublik poteva destabilizzare l'altoatesino che alla lunga ha preso il sopravvento anche nell'equilibrio tattico. D'altronde tutto il mondo ormai lo guarda.

