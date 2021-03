“Con lui è sempre così. Anche stavolta è stato un match molto duro per entrambi. Non è stato facile, ho dovuto mettercela tutta e tra poco analizzerò con il mio team cosa potevo fare per chiuderla prima”.

L'azzurro n° 31 al mondo prosegue con una frase che rappresenta alla perfezione il suo tennis, fatto di lavoro e umiltà:

“Faceva molto caldo ma le condizioni erano dure per entrambi. Lavoriamo e ci alleniamo ogni giorno per questo tipo di condizioni e di situazioni. Per me poi giocare a tennis è la cosa che più amo fare. E’ un piacere e un onore poter stare cinque ore su un campo da tennis, perché so di essere un privilegiato. Io posso vivere giocando a tennis mentre ci sono persone che non possono nemmeno permettersi una racchetta”.

Andrea Volpini e Claudio Zimaglia hanno sofferto con lui nel box sotto il sole a picco, mentre Riccardo Piatti lo aspetta a Bordighera per iniziare la stagione su terra:

“Ho visto che c’è un suo messaggio sul telefono... ma di solito ci parliamo quando sono più tranquillo. Magari domani. Anche se immagino già cosa mi dirà. Però a voi non lo dico...”.

Sinner 'accompagna' fuori un insetto: "Mettetelo in quarantena"

