Dopo Medvedev, Miami perde anche Tsitsipas ai quarti di finale. Nel Masters più pazzo degli ultimi anni, il greco testa di serie n° 2 del tabellone crolla sotto i colpi del polacco Hubert Hurkacz che in rimonta si guadagna l'accesso alla sua prima semifinale 1000 con il risultato di 2-6 6-3 6-4. Il 24enne nativo di Breslavia attende il vincente della sfida tra Rublev e Korda, in campo nella notte italiana, e raggiunge Sinner per punti guadagnati in stagione (755), appaiandolo all'8° posto della Race. Entrambi avranno la possibilità di migliorare il proprio ranking nei prossimi due giorni: venerdì l'azzurro sfiderà lo spagnolo Bautista Agut alle 19

La cronaca del match

Tsitsipas parte deciso e in 40 minuti, con un po' di fatica nei turni al servizio, ma piazzando due break chirurgici nel primo e settimo gioco, si porta a casa il primo set. Il secondo parziale sembra seguire lo stesso copione, ma sul 6-2 2-0 40-15 a favore, il greco va in tilt e in un batter d'occhio si ritrova 3-2. Sul 3-3 il Maestro del 2019 non sfrutta due palle break e poco dopo cede il set all'avversario 6-3. Si va al terzo dove Tsitsipas nel quinto game si fa rimontare da 40-0 e cede la battuta: Hurkacz ringrazia e va a conquistare la prima semifinale 1000 in carriera. L'ultimo polacco a riuscirci fu Jerzy Janowicz a Parigi-Bercy 2012.

