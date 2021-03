Fabio Fognini che deve arrendersi al secondo turno del Masters1000 di Miami a Sebastian Korda. Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il punteggio di 1-6 6-4 6-2. Al prossimo turno per l’americano si troverà di fronte il russo Aslan Karatsev. L’azzurro, invece, si concentrerà su quella che sarà la stagione sul rosso, la più attesa e importante per lui. Nel torneo americano l'Italia, dunque, schiera al terzo turno Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Esordio amaro perche deve arrendersi al secondo turno del. Il giovane statunitense è riuscito a spuntarla sul tennista di Arma di Taggia con il. Al prossimo turno per l’americano si troverà di fronte il russo. L’azzurro, invece, si concentrerà su quella che sarà la stagione sul rosso, la più attesa e importante per lui. Nel torneo americano l'Italia, dunque, schiera al terzo turno Lorenzo Musetti

La cronaca del match

Avvio di partita estremamente intenso dell’italiano che in men che non si dica si trova avanti 3-0 con tanto di doppio break. Korda prova a reagire strappando il servizio all’azzurro nel quarto game ma Fognini è solido e molto incisivo e restituisce subito il “favore” (4-1). Nel finale di un parziale dominato per lunghi tratti, il 33enne di Arma di Taggia sfrutta la terza palla break costruita nel settimo game per chiudere il set (6-1).

Ad inizio del secondo parziale Korda cambia marcia e pronti via conquista tre palle break consecutive che l’italiano riesce ad annullare aiutandosi anche con il servizio (1-0). Purtroppo nel terzo game Fognini si trova nuovamente in una condizione di difficoltà ma questa volta lo statunitense riesce a strappargli il servizio (1-2). Seppur sono passati pochi minuti dall’inizio del set e il meglio sarebbe ancora da scrivere, questo game risulterà fondamentale. L’azzurro, infatti, non riesce più a mettere in difficoltà lo statunitense che da par suo prende sempre più confidenza con il servizio, non concedendo al ligure la possibilità di rientrare. L’ovvia conseguenza è il 6-4 con il quale Korda vince il set.

Fognini palesa qualche difficoltà anche in avvio di terzo set con il tennista a stelle e strisce che ringrazia e ne approfitta per portarsi sull’1-2. L’azzurro dopo aver subito il break non riesce a reagire e vede sfumare all’orizzonte la possibilità della vittoria colpo dopo colpo. Nel settimo game Korda piazza il colpo del k.o. portandosi prima 0-40, consentendo all’italiano di annullare le tre palle break, ma strappando comunque a Fognini il servizio ai vantaggi (2-5). Al numero 87 del mondo non resta che chiudere il match sul 6-2.

Dalle statistiche si evidenzia la maggiore fluidità di gioco di Korda che è riuscito a portare a casa il 69% di punti con la prima in campo contro il 60% dell’azzurro. Lo statunitense è stato bravo anche a salvarsi nei momenti chiave con il 67% di palle break annullate a Fognini che si è fermato al 50% in questo dato.

