Tennis La guida al torneo di Miami: assenti illustri e speranze italiane 22/03/2021 A 15:17

17:50 - Via al 1° turno

Nel Day 1 sono Herbert e Popyrin i primi a vincere i loro match mentre nel femminile vengono promosse Petkovic e Collins. Attesa per Lorenzi e Gaio rispettivamente contro Escobedo e Berankis. Nel femminile, invece, la marchigiana Cocciaretto sfida l'australiana Sanders. In serata il debutto di Camila Giorgi contro la russa Samsonova

Camila Giorgi - Australian Open 2021 Credit Foto Getty Images

Informazioni, date e orari

Il Miami Open, conosciuto come Masters di Miami, è un torneo di tennis maschile e femminile che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, Stati Uniti, nei mesi di marzo e aprile. Lunedì 22 marzo alle 15 italiane sono iniziati i match del torneo di qualificazione per il Masters 1000 di Miami. I primi match del main draw maschile sono cominciati, invece, mercoledì 24 marzo a partire dalle ore 11 locali (16 italiane). Il torneo terminerà domenica 4 aprile.

