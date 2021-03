Sorteggiato il tabellone principale del torneo di Miami, privo evento ATP Masters 1000 della stagione. Già segnalate le tantissime defezioni dei big – l’ultima quella di Matteo Berrettini, che segna di fatto la quinta assenza tra i Top10 della classifica dopo Djokovic, Nadal, Thiem e Federer – il torneo proprio a causa dI queste assenze può rivelarsi interessante per i colori azzurri. Sono ben 6 i giocatori italiani direttamente in tabellone, che in attesa di capire chi riuscirà a uscire dalle qualificazioni, fa della truppa azzurra una delle più nutrite. Ben 3 le teste di serie: Fognini, Sinner e Sonego. Per questi 3, ovviamente, un bye al primo turno.

Sinner, unico della parte alta del tabellone, quella con Medvedev e Zverev, testa di serie n°1 e n°3, affronterà poi il vincente del match l’estroso Hugo Gaston e l’insidioso ‘tedesco d’America’ Dominik Koepfer. Nella parte alta anche Stefano Travaglia che al primo turno persa lo statunitense Frances Tiafoe.

Nella parte bassa Fognini troverà il vincente del match tra Sebastian Korda e Radu Albot. Mentre per Sonego, anche lui col bye al primo turno, arriverà poi uno tra il veterano Fernando Verdasco e un qualificato.

Lorenzo Musetti. Il semifinalista del torneo di Acapulco e fresco d’ingresso in Top100 trova l’americano Michael Mmoh. Ultimo azzurro di questo lotto è Salvatore Caruso, che al primo turno sfida il giapponese Uchiyama. A Nella parte bassa anche l’uomo del momento. Il semifinalista del torneo di Acapulco e fresco d’ingresso in Top100 trova l’americano. Ultimo azzurro di questo lotto è, che al primo turno sfida il giapponese. A questo link il tabellone completo del torneo di Miami.

ATP Masters 1000 Miami, il primo turno degli italiani

PARTE ALTA

Travaglia-Tiafoe

Sinner bye (poi Gaston-Koepfer)

PARTE BASSA

Caruso-Uchiyama

Fognini bye (poi Korda-Albot)

Musetti-Mmoh

Sonego bye (poi Verdasco-qualificato)

