Thomas Fabbiano, dopo aver passato le qualificazioni di Miami , è pronto al debutto nel primo torneo 1000 della stagione contro lo sloveno Bedene . Le motivazioni per ben figurare non mancano e ce n'è una molto speciale che va oltre il tennis: "Ciao amici, vorrei condividere una piccola iniziativa a cui ho pensato. Vorrei donare 1$ per ogni minuto trascorso in campo nei miei due turni di qualificazione e per i minuti che giocherò nel main draw del Miami Open . Vorrei poter aiutare il mio amico Kristijan Schneider, allenatore di tennis croato, che nelle prossime settimane dovrà effettuare un ciclo di chemioterapia per un cancro addominale. Nelle storie pubblicherò il link per chi volesse partecipare". E allora non ci resta che dire forza Fabbiano!