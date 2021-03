Salgono a 9 gli azzurri presenti nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami . Sul cemento della Florida, infatti, il nono italiano nel main draw sarà Federico Gaio. Il faentino è stato ripescato beneficiando del ritiro dello scozzese (ex n.1 del mondo) Andy Murray ed è stato selezionato come lucky loser dopo avere vinto il sorteggio con il bosniaco Damir Dzumhur.

Al primo turno Gaio sfiderà il lituano Berankis

WTA, Miami Subito fuori Venus Williams, Tomljanovic al 2° turno 5 ORE FA

Fortunato, dunque, il nostro portacolori che era stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni dal britannico Liam Broady (numero157 del ranking ATP) per 6-7, 7-5, 6-2, in 2 ore e 43 minuti di partita, calando alla distanza. Una nuova chance, dunque, per Gaio che scenderà in campo per il primo turno affrontando il lituano Ricardas Berankis (numero 89 ATP). C'è un precedente tra i due agli US Open dell’anno scorso nel match che vinse Berankis per 7-6, 4-6, 6-4, 6-4.

Federer: "Felice di essere tornato: è stata lunga e dura"

WTA, Miami Cocciaretto trova Sanders, per la Giorgi c’è Samsonova 13 ORE FA