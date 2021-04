Non ce l'ha fatta. Nella finale del Masters 1000 di Miami, il tennista azzurro si è arreso al polacco Hubert Hurkacz per 7-6(4) 6-4 in 1 ora e 43 minuti di gioco. L'altoatesino ha servito per il primo set, ma ha subito il ritorno del rivale, bravo ad approfittare del passaggio a vuoto del nostro portacolori e ad allungare in maniera decisiva anche nel secondo parziale. Sinner si consola comunque con il suo best ranking, salendo al dopo una settimana di tennis incredibile . Riviviamo i colpi migliori della sfida per il titolo dal video del profilo ufficiale dell'ATP.