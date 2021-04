Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino è stato Sinner ha subito voluto complimentarsi con Hurkacz nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione: “Prima di tutto Hubi congratulazioni, hai mostrato tutto il tuo talento. Sono orgoglioso della persona che sei, sei il mio miglior amico del circuito e spero che giocheremo ancora il doppio insieme (ride Jannik). Congratulazioni al tuo team, stai facendo un gran lavoro e sono sicuro che avrai un grande futuro”. Si è interrotto proprio all’ultimo atto lo splendido cammino di. Il tennista altoatesino è stato sconfitto in finale dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 6-4. Un ko che non pregiudica comunque la settimana eccellente del nativo di San Candido, che da domani sarà il nuovo numero 21 del mondo.nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione: “Prima di tutto Hubi congratulazioni, hai mostrato tutto il tuo talento. Sono orgoglioso della persona che sei, sei il mio miglior amico del circuito e spero che giocheremo ancora il doppio insieme (ride Jannik). Congratulazioni al tuo team, stai facendo un gran lavoro e sono sicuro che avrai un grande futuro”.

È il momento degli apprezzamenti all’organizzazione del Masters 1000 di Miami: “Complimenti al direttore James Blake e a tutti gli organizzatori del torneo. Purtroppo è un momento triste per tutto quello che sta succedendo nel mondo, grazie per aver reso possibile questo torneo e per aver portato un po’ di pubblico. E’ importante per tutti noi giocatori”. Ancora in chiusura Jannik: “Ringrazio il mio team, oggi semplicemente non è stata la nostra giornata. Torneremo sicuramente più forti”.

