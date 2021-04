Il nome di Jannik Sinner non compare nell'albo d'oro del Miami Open. Non ancora, in futuro chissà. L'azzurro conclude la sua esaltante cavalcata in Florida andando a sbattere contro l'amico Hubert Hurkacz, che si impone per 7-6(4) 6-4 in 1 ora e 43 minuti all'atto decisivo del primo Masters 1000 stagionale. Un match complicato fin dalle prime battute per l'azzurro, che ha trovato un avversario più solido, più ordinato e soprattutto meno falloso di lui. La prima finale a questo livello del 19enne di Sesto termina con un po' di amaro in bocca, ma non ferma certo il suo percorso di crescita. Da lunedì sarà numero 22 del mondo, il suo nuovo best ranking.

