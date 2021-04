Mentre è appena iniziata la stagione sulla terra battuta , la mente degli appassionati (italiani e non) torna alle straordinarie doti di Jannik Sinner, mostrate in tutta la loro evidenza sul cemento di Miami. Al suo terzo Masters 1000 giocato in carriera (dopo Roma 2019 e 2020), il ragazzo di Sexten è arrivato fino alla finale e ha accarezzato il sogno di diventare il vincitore più giovane nella storia del Masters 1000 della Florida, il terzo in assoluto dopo Michael Chang (1990 Toronto) e Rafa Nadal (2005 Monte Carlo). Non è andata così ma restano la crescita e l'esperienza accumulate così come colpi e momenti eccezionali, dalla prodezza con Khachanov al discorso per l'amico Hurkacz passando per le magie contro Bublik e Bautista. Riviviamoli insieme nel video dal profilo ufficiale dell'ATP.