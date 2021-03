Niente Masters 1000 di Miami per Roger Federer. Lo svizzero non prenderà parte al primo evento 1000 della stagione del tennis, in programma da fine marzo sul cemento della Florida. A dare la notizia in anteprima la collega della RTS Isabelle Musy, che ha di fatto annunciato l’intenzione di Federer di cancellarsi dal primo grande evento della stagione tennistica dopo l’Australian Open.