Jannik Sinner ha abbandonato improvvisamente il campo durante il quarto di finale contro Francisco Cerundolo, quando si è trovato sotto per 1-4 contro l'argentino. Jannik Sinner ha spiegato nel dettaglio il problema una volta presentatosi in zona mista: si è dovuto ritirare dal Masters 1000 di Miami a causa di vesciche ai piedi.

“Purtroppo è una vescica sotto il piede destro che mi è venuta durante l’ultimo game contro Nick Kyrgios. Ho fatto una scivolata ed è comparsa in quel momento lì. Oggi volevo provare a giocare, ma nel primo game, sulla palla break, ho fatto un’altra scivolata ed è diventata peggio di prima, non riuscivo a muovermi. La scivolata è la situazione peggiore, ma anche camminando, ogni volta che viene a contatto con la scarpa mi fa male. Ricordo che nell’ultimo game del match mi ha fatto una palla, corta, io sono arrivato sulla palla scivolando con il mio rovescio, credo fosse 15-0 per me. È accaduto in quel momento lì. Ho messo parecchia imbottitura nella scarpa, quando mi sono scaldato nei quattro minuti Chiamare il fisioterapista? Sapevo che non c’era niente da fare, conosco il problema, l’ho già avuto nel passato e sapevo che non si poteva far nulla. Avevamo provato anche prima della partita a fare tutto quello che si poteva, ma non è servito”.

Sui possibili tempi di recupero

Non so quanto ci vorrà per ricominciare a giocare, sicuramente qualche giorno, forse una settimana, ma dovremo fare qualche esame più approfondito. Non so se sarò in grado di giocare Montecarlo, ma spero di sì”.

