Il mondo del tennis ha trovato il suo nuovo possibile dominatore. Carlos Alcaraz trionfa nella finale del Masters 1000 di Miami, superando in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il diciottenne di Murcia diventa il più giovane vincitore della storia nel torneo della Florida ed il terzo a livello di 1000 dopo Michael Chang e Rafael Nadal.

L’ennesima prova di classe e di forza per un ragazzo che vanta in carriera un ATP 250, un ATP 500 ed ora anche un Masters 1000. Manca, dunque, solamente uno Slam ad Alcaraz per completare il pokerissimo, ma lo spagnolo si presenterà al prossimo Roland Garros certamente tra i principali favoriti per la vittoria finale. Sono numeri impressionanti per un ragazzo di appena 18 anni, che sta riscrivendo tutti i record di precocità nel mondo del tennis e che è già al numero due della Race e ad un passo dall’entrare tra i primi dieci del mondo (è undicesimo con il sorpasso a Jannik Sinner ). Alcaraz ha chiuso il match con undici punti in più di Ruud (76 contro 65) e soprattutto con un ottimo 74% di punti vinti quando ha servito la prima. Ci sono anche sei ace per lo spagnolo contro i 5 del norvegese, che ha tenuto una percentuale più bassa di prime in campo (il 59% mentre il 71% l’iberico).