Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Miami. Daniil Medvedev continua la sua rincorsa al numero uno del ranking mondiale, superando in due set lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Per il russo ora ci sarà una delicata sfida con il giovane americano Jenson Brooksby, che si è confermato sul cemento della Florida dopo gli ottavi raggiunti ad Indian Wells. Il tennista di casa è uscito vincitore da una battaglia di oltre tre ore contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, sconfitto per 6-3 5-7 6-4.

L’ottavo di finale forse più atteso, però, sarà quello tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz, che si ritroveranno di fronte dopo la pazzesca partita dello scorso anno nel terzo turno degli US Open, con lo spagnolo che riuscì ad importsi al tie-break del quinto set. Tsitsipas arriva dalla vittoria sull’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4 6-3, mentre con un doppio 6-4 Alcaraz ha fermato la corsa di Marin Cilic.

Ad

Alcaraz, è nata una nuova stella: il successo su Tsitsipas in 3'

ATP, Miami Sinner-Kyrgios, in palio i quarti: quando e dove vederla 20 ORE FA

Prosegue la difesa del titolo dello scorso anno per il polacco Hubert Hurkacz, che ha superato in tre set il russo Aslan Karatsev per 7-5 4-6 6-3 ed ora se la vedrà con il sudafricano Lloyd Harris, reduce dalla una durissima battaglia con il giapponese Yoshihito Nishioka, sconfitto per 7-6 4-6 7-5.

Pochi giorni dopo la sfida dei quarti di finale ad Indian Wells, Taylor Fritz e Miomir Kecmanovic si ritrovano contro anche in quel di Miami. L’americano si è imposto nel derby a stelle e strisce con il connazionale Tommy Paul in due set per 7-6 6-4, mentre il serbo ha messo fine al cammino di un altro statunitense, Sebastian Korda, battendolo sempre in due set con il punteggio di 7-6 6-3.

Esultanza, crampo e abbraccio: che finale per Fritz!

RISULTATI MASTERS 1000 MIAMI 2022

Brooksby (Usa) b. Bautista Agut (Spa) 6-3 5-7 6-4

Medvedev (Rus) b. Martinez (Spa) 6-3 6-4

Hurkacz (Pol) b. Karatsev (Rus) 7-5 4-6 6-3

Harris (Rsa) b. Nishioka (Jpn) 7-6 4-6 7-5

Alcaraz (Spa) b. Cilic (Cro) 6-4 6-4

Fritz (Usa) b. Paul (Usa) 7-6 6-4

Kecmanovic (Srb) b. Korda (Usa) 7-6 6-3

Tsitsipas (Gre) b. De Minaur (Aus) 6-4 6-3

Medvedev: "Primo posto? Impossibile avere continuità dei Big Three"

ATP, Miami Sinner: "Nel 2° set ho servito meglio. Kyrgios? Non ci conosciamo" UN GIORNO FA