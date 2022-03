Fabio Fognini esce di scena al terzo turno del Masters1000 in corso di svolgimento in Florida, con un 6-2 6-4 in poco più di un’ora; l’azzurro ci ha messo un set per entrare nella sfida, forse debilitato dalla malattia degli scorsi giorni, ma oltre questo l’australiano è stato assai superiore, apparendo in una versione più orientata sul genio che sulla sregolatezza. Kyrgios si propone così come avversario al quarto turno di uno tra Ci si aspettava un match frizzante, ma così non è stato al Grandstand di Miami.esce di scena al terzo turno del Masters1000 in corso di svolgimento in Florida, con un 6-2 6-4 in poco più di un’ora; l’azzurro ci ha messo un set per entrare nella sfida, forse debilitato dalla malattia degli scorsi giorni, ma oltre questo l’australiano è stato assai superiore, apparendo in una versione più orientata sul genio che sulla sregolatezza. Kyrgios si propone così come avversario al quarto turno di uno tra Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta

Si intuisce immediatamente che per Fabio sarà una serata difficile, andando subito sotto litigando con il proprio servizio: con tre doppi falli propizia il break in favore di Kyrgios, che accetta cortesemente il regalo e fa gara di testa. L’australiano non concede nulla in battuta (solo tre punti persi) e così può giocare in maniera spensierata la sua partita, approfittando di un Fognini non in forma smagliante si ripete nel settimo gioco e chiude i conti sul 6-2.

Ad

WTA, Miami Bronzetti agli ottavi senza giocare: affronterà la Saville IERI A 19:12

Prima della ripresa del gioco Fabio ha un rapido consulto con il medico a causa di una sinusite; nonostante tutto però, la partita comincia a decollare. O almeno, l’azzurro riesce finalmente a tornare ai suoi livelli e la sfida ne beneficia, regalando un paio di perle che un incontro fra questi due dovrebbe regalare di default. Si procede di pari passo fino al nono gioco, dove i colpi di Fognini tornano ad andare fuori giri: tre errori e un drittone di Kyrgios con i piedi dentro il campo permettono all’oceanico di servire per il match, chiuso repentinamente con un turno di battuta a zero.

Serata poco precisa per Fabio, che deve fare i conti con una serata da soli 12 vincenti e 22 errori, passivo pesante contro un avversario che quasi inverte questi numeri (24-12). Kyrgios quest’oggi era inattaccabile: solo otto punti concessi al servizio e nessuna palla break affrontata.

Fognini colpisce il nastro e perde la testa: racchetta demolita

ATP, Indian Wells Nadal regala un set, poi esulta: il match con Kyrgios in 4' 18/03/2022 A 07:30