Si è tenuta lunedì pomeriggio fa la cerimonia del sorteggio del Masters 1000 di Miami, il secondo dell’anno, che avrà il suo inizio mercoledì a livello di tabellone principale e che, come nel 2020, non vedrà al via Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer contemporaneamente. Di conseguenza, Daniil Medvedev è numero 1 del seeding, e può riprendersi la leadership mondiale arrivando in semifinale. Il russo, che al pari di Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov deve giocare da neutrale, senza bandiera, potrebbe però rischiare tantissimo fin da subito: all’orizzonte, infatti, c’è un possibile secondo turno con Andy Murray. Non va tanto meglio a Rublev, perché c’è la possibilità che incontri Nick Kyrgios: il tipo di pericolo costituito dall’australiano lo ha sperimentato Nadal a Indian Wells.

Si presta a diversi livelli di interpretazione il tabellone del tedesco Alexander Zverev.

Il sorteggio e il percorso degli italiani

Quattro italiani su cinque si trovano nella parte bassa del tabellone. Matteo Berrettini esordirà con uno tra il serbo Dusan Lajovic e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, e potenzialmente almeno fino a un ottavo con l’americano Reilly Opelka non dovrebbe andargli poi male. Jannik Sinner, invece, rischia di avere un accoppiamento da spettacolo assicurato con lo statunitense Maxime Cressy, qualora esponente del serve&volley battesse il finlandese Emil Ruusuvuori; superasse questo particolare ostacolo, la strada verso gli ottavi (è in zona Rublev-Kyrgios) non sarebbe di certo in salita.

C’è la possibilità che Berrettini e Sinner si incontrino nei quarti; in linea teorica l’altoatesino potrebbe avere un ottavo con Fabio Fognini, che inizierà dal secondo turno con un qualificato e poi, potenzialmente, con Rublev, Kyrgios o Mannarino. Lorenzo Sonego è posto diverse linee più in basso: esordio con un qualificato oppure con il cinese Juncheng Shang, wild card classe 2005 che, con un mix di bravura e fortuna, è entrato nel tabellone principale di Indian Wells. Attualmente numero 441 del mondo, è stato numero 1 junior nel 2021, ma non ha vinto ancora alcuno Slam nei tornei appositi. L’eventuale terzo turno significa Diego Schwartzman, Argentina. Lorenzo Musetti, infine, è l’unico azzurro che si trova nella parte alta ed andrà a giocare contro l’australiano Alexei Popyrin: sulla sua strada il croato Marin Cilic e poi lo spagnolo Carlos Alcaraz.

MASTERS 1000 MIAMI 2022: IL TABELLONE

Medvedev (1)-Bye

Delbonis (ARG)-Murray (GBR) (WC)

Martinez (ESP)-Struff (GER)

Bye-Garin (CHI) (27)

Basilashvili (GEO) (18)-Bye

Brooksby (USA)-Coria (ARG)

Baez ARG)-Majchrzak (POL)

Bye-Bautista Agut (ESP) (15)

Shapovalov (CAN) (12)-Bye

Harris (RSA)-Bagnis (ARG)

Qualificato-Qualificato

Bye-Evans (GBR) (24)

Karatsev (25)-Bye

Bedene (SLO)-Humbert (FRA)

Djere (SRB)-Rinderknech (FRA)

Bye-Hurkacz (POL) (8)

Tsitsipas (GRE) (3)-Bye

Altmaier (GER)-Qualificato

Tsonga (FRA)-Thompson (AUS)

Bye-de Minaur (AUS) (25)

Cilic (CRO) (21)-Bye

Musetti (ITA)-Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN)-Giron (CHI)

Bye-Alcaraz (ESP) (14)

Fritz (USA) (11)-Bye

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Paul (USA)-Bonzi (FRA)

Bye-Khachanov (23)

Ramos-Vinolas (ESP) (32)-Bye

Korda (USA)-Davidovich Fokina (ESP)

Qualificato-Kecmanovic (SRB)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (7)

Rublev (5)-Bye

Kyrgios (AUS) (WC)-Mannarino (FRA)

Qualificato-Qualificato

Bye-Fognini (ITA) (31)

Carreno Busta (ESP) (17)-Bye

Carballes Baena (ESP)-Goffin (BEL)

Cressy (USA)-Ruusuvuori (FIN)

Bye-Sinner (ITA) (9)

Opelka (USA) (16)-Bye

Griekspoor (NED)-F. Cerundolo (ARG)

Otte (GER)-Qualificato

Bye-Monfils (FRA) (22)

Tiafoe (USA) (28)-Bye

Kwon (KOR)-Nakashima (USA)

J. M. Cerundolo (ARG)-Lajovic (SRB)

Bye-Berrettini (ITA) (4)

Ruud (NOR) (8)-Bye

Laaksonen (SUI)-Paire (FRA)

Qualificato-Millman (AUS)

Bye-Bublik (KAZ) (30)

Isner (USA) (20)-Bye

Nava (USA) (WC)-Gaston (FRA)

Simon-Draper (GBR) (WC)

Bye-Norrie (GBR) (10)

Schwartzman (ARG) (13)-Bye

Qualificato-Gasquet (FRA)

Shang (CHN) (WC)-Qualificato

Bye-Sonego (ITA) (19)

Dimitrov (BUL) (26)-Bye

McDonald (USA)-Koepfer (GER)

Coric (CRO)-Qualificato

Bye-Zverev (GER) (2)

