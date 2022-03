Si sono completati i match del primo turno del Masters 1000 di Miami. Sarà Andy Murray il prossimo avversario di Daniil Medvedev, che ha l’occasione di tornare numero uno del mondo proprio in Florida. Il britannico si è guadagnato una sfida sicuramente affascinante, superando in due set l’argentino Federico Delbonis con il punteggio di 7-6 6-1.

Una buona giornata per i tennisti di casa. Gli Stati Uniti perdono solo Jack Sock, sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic (7-6 6-4), in grandissima forma nell’ultimo periodo, ma festeggiano le vittorie di JJ Wolf e Tommy Paul (doppio 6-4 al tedesco Altmaier e al francese Bonzi), quella nettissima di Sebastian Korda (6-1 6-1 allo spagnolo Davidovich Fokina) e quella più sofferta del previsto di Jenson Brooksby contro l’argentino Federico Coria (3-6 6-2 6-3). . Gli Stati Uniti perdono solo Jack Sock, sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic (7-6 6-4), in grandissima forma nell’ultimo periodo, ma festeggiano le vittorie di JJ Wolf e Tommy Paul (doppio 6-4 al tedesco Altmaier e al francese Bonzi), quella nettissima di Sebastian Korda (6-1 6-1 allo spagnolo Davidovich Fokina) e quella più sofferta del previsto di Jenson Brooksby contro l’argentino Federico Coria (3-6 6-2 6-3). Si interrompe purtroppo il cammino di Lorenzo Musetti . Il tennista toscano è stato sconfitto in due set dall’australiano Alexei Popyrin per 7-5 7-6. Davvero un peccato per il nativo di Carrara, che aveva appena battuto il numero 92 del mondo nel Challenger di Phoenix nettamente con un doppio 6-2.

I risultati

Humbert (Fra) b. Bedene (Slo) 6-3 3-6 6-3

Nishioka (Jpn) b. Gomez (Ecu) 6-2 6-7 6-1

Harris (Rsa) b. Bagnis (Arg) 6-3 6-3

Korda (Usa) b. Davidovich Fokina (Spa) 6-1 6-1

Martinez (Spa) b. Struff (Ger) 6-3 2-0 ret.

Wolf (Usa) b. Altmaier (Ger) 6-4 6-4

Brooksby (Usa) b. Coria (Arg) 3-6 6-2 6-3

Popyrin (Aus) b. Musetti (Ita) 7-5 7-6

Thompson (Aus) b. Tsonga (Fra) 6-7 6-4 6-4

Majchrzak (Pol) b. Baez (Arg) 6-4 6-3

Fucsovics (Hun) b. Giron (Usa) 6-3 6-4

Rinderknech (Fra) b. Djere (Srb) 6-2 7-6

Kukushkin (Kaz) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-4 6-4

Paul (Usa) b. Bonzi (Fra) 6-4 6-4

Murray (Gbr) b. Delbonis (Arg) 7-6 6-1

Kecmanovic (Srb) b. Sock (Usa) 7-6 6-4

Il torneo femminile

WTA 1000 di Miami, con tante sorprese. Andiamo con ordine: hanno rinunciato a giocare prima di scendere in campo Camila Giorgi, la rumena Simona Halep e la spagnola Garbine Muguruza, tutte per problemi differenti. Lucia Bronzetti, Giornata particolarmente lunga e difficile da descrivere per molti, quella di esordio di varie big al, con tante sorprese. Andiamo con ordine: hanno rinunciato a giocare prima di scendere in campo, la rumenae la spagnola, tutte per problemi differenti. L'italiana ha lamentato un guaio al polso destro , la rumena è costretta a tre settimane di stop per un problema alla spalla, e ancora più a lungo si ferma l'iberica, che ha annunciato sui social di dover saltare Miami, Charleston e Billie Jean King Cup per via di una lesione alla spalla sinistra: conta di rientrare per Madrid. L'uscita di scena di Giorgi ha impedito la realizzazione del derby con che si è trovata davanti la svizzera Stefanie Voegele, agilmente sconfitta . E la riminese può andare ancora avanti con speranze fondate, dal momento che un'altra qualificata, la russa (senza bandiera) Anna Kalinskaya ha estromesso la numero 6 del seeding, la ceca Karolina Pliskova, con un doppio 6-3.

E qui comincia la caduta delle big: fuori la numero 1 del tabellone, Aryna Sabalenka: la bielorussa (anche lei senza bandiera) da due tornei non ha cavato praticamente niente e in questo caso è stata eliminata dalla rumena Irina-Camelia Begu con un doppio 6-4. Estromessa anche la testa di serie numero 3, l'estone Anett Kontaveit, che è stata costretta a fare le valigie dall'americana Ann Li per 6-0 3-6 6-4. Out anche le due finaliste degli US Open, tutte e due per mano di ceche: la britannica Emma Raducanu è stata rimontata da Katerina Siniakova, la canadese Leylah Fernandez è stata eliminata da Karolina Muchova. E non è finito qui il conteggio: eliminate la russa (senza bandiera) Daria Kasatkina (25), in una prima a livello WTA di atlete al momento neutrali con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, l'ucraina Elina Svitolina (15), la francese Alizé Cornet (31), la slovena Tamara Zidansek (19), la spagnola Sara Sorribes Tormo (32), la tedesca Angelique Kerber (13). Quest'ultima era attesa al match del giorno con la giapponese Naomi Osaka, che però ha dato fortissimi segnali di ripresa con un perentorio 6-2 6-3.

I risultati

Begu (ROU)-Sabalenka (1) 6-4 6-4

Sasnovich-Kasatkina (25) 7-6(5) 6-4

Bencic (SUI) (22)-Kostyuk (UKR) 6-3 6-1

Watson (GBR)-Svitolina (UKR) 4-6 6-3 7-6(4)

Siniakova (CZE)-Raducanu (GBR) (11) 3-6 6-4 7-5

Saville (AUS) (WC)-Tan (FRA) (LL) 6-4 6-2

Bronzetti (ITA) (LL)-Voegele (SUI) (LL) 6-2 6-1

Kalinskaya (Q)-Ka. Pliskova (CZE) (6) 6-3 6-3

Li (USA)-Kontaveit (EST) (3) 6-0 3-6 6-4

Riske (USA)-Cornet (FRA) (31) 6-2 6-2

Muchova (CZE)-Fernandez (CAN) (18) 6-4 7-6(3)

Osaka (JPN)-Kerber (GER) (13) 6-2 6-3

Collins (USA) (9)-Bondar (HUN) 6-3 3-6 6-4

Zvonareva (Q)-Zidansek (SLO) (19) 6-3 6-2

Kanepi (EST)-Sorribes Tormo (ESP) (32) 3-6 7-5 6-0

Jabeur (TUN) (8)-Linette (POL) 7-6(1) 6-2

