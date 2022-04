Carlos Alcaraz . Il giovane iberico, classe 2003, ha sconfitto per 7-5 6-4 il norvegese Casper Ruud nella Finale del Masters1000 di Miami e ottenuto il suo primo successo in un torneo di questa tipologia, nonché il terzo titolo nel circuito maggiore. Un percorso entusiasmante per lui che è diventato il primo spagnolo a trionfare in questo torneo, cosa che non era riuscita neanche al grande Rafael Nadal. Il 18enne nella storia . Il giovane iberico, classe 2003, ha sconfitto peril norvegesenellae ottenuto il suo primo successo in un torneo di questa tipologia, nonché il terzo titolo nel circuito maggiore. Un percorso entusiasmante per lui che è diventato il primo spagnolo a trionfare in questo torneo, cosa che non era riuscita neanche al grande Rafael Nadal.

Alcaraz è n.2 della Race, la classifica di rendimento di questo 2022, e n.11 nel ranking ATP da lunedì Grazie a questo riscontro,la classifica di rendimento di questo 2022e n.11 nel ranking ATP da lunedì scavalcando Jannik Sinner . Nei fatti Carlitos è il più giovane campione a livello maschile di Miami nei 37 anni di storia dell’evento e il terzo più giovane a livello assoluto nei 283 tornei dal 1990 della categoria “1000”.

Ad

ATP, Miami La prima di Alcaraz: re del Masters di Miami a 18 anni e 331 giorni 2 ORE FA

Non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento. È così speciale vincere il mio primo Masters1000 qui a Miami. Ho una squadra incredibile con me“. Solo Michael Chang (Toronto 1990) e Rafael Nadal (2005 Monte Carlo) erano più giovani dei 18 anni e 333 giorni di Alcaraz quando hanno vinto i loro primi titoli 1000.

Sapevo che Ruud stava giocando in maniera incredibile. Ho cercato di attaccare maggiormente sul suo rovescio per aprirmi il campo e metterlo in difficoltà. Non volevo fargli dominare la partita, la chiave è stata questa“, ha aggiunto il nuovo asso iberico.

Alcaraz e la prima finale 1000: "L'occasione della svolta"

ATP, Miami La prima di Alcaraz: re del Masters di Miami a 18 anni e 331 giorni 2 ORE FA