Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo (n°103 del mondo) in un match vista semifinale. I due non si sono mai incrociati in tornei ufficiali. Il Masters 1000 di Miami mette di fronte il n° 2 azzurroin un match vista semifinale. I due non si sono mai incrociati in tornei ufficiali. L'italiano è reduce dal successo su Kyrgios , il 23enne di Buenos Aires ha battuto Tiafoe in tre set. Ecco tutte le informazioni sulla sfida.

Sinner-Cerundolo, quando e dove vederla

Il match tra Sinner e Cerundolo, valido per i quarti di finale del secondo Masters 1000 dell'anno è in programma mercoledì 30 marzo 2022 sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. E' il secondo match sul Centrale (partenza non prima delle 21 italiane). La diretta televisiva dell’incontro sarà affidata a Sky Sport mediante il proprio canale Sky Tennis (205). Saranno inoltre disponibili delle live streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Sinner-Cerundolo, informazioni

Non ci sono precedenti tra i due: Sinner non ha mai incrociato Cerundolo in un match ufficiale. Sotto i colpi dell'argentino sono caduti nell’ordine l’olandese Tallon Griekspoor, l’americano Reilly Opelka (costretto al ritiro per problemi fisici sullo score di 6-1 3-1), il francese (testa di serie n.22) Gael Monfils e infine la testa di serie n.28 Frances Tiafoe. Una serie valsagli un guadagno di ben 31 posizioni nel ranking ATP virtualmente (n.72 ATP). Sinner ha eliminato nell'ordine Ruusuvuori, Carreno Busta e Kyrgios.

