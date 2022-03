Dare il massimo con quello che si ha in questo momento.prosegue nella sua avventura ae batte dopo oltre tre ore di gioco lo spagnolonel terzo turno del Masters 1000 americano. Sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida, il 20enne di Sesto Pusteria ha fatto vedere doti non comuni in relazione a una forma fisica non al top considerando gli acciacchi dell’ultimo periodo. Sinner è stato costretto ad annullare ben cinque match point per spuntarla contro un Carreno in palla. E’ la terza volta quest’anno che vince dopo aver annullato match-point, la seconda in questo torneo, la sesta in carriera. Una sfida condizionata dal vento, aspetto che spesso fa faticare più del previsto Jannik, ma poi: “”, ha rivelato l’altoatesino ai microfoni di Ubitennis.