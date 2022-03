Straordinaria prova di carattere diche approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami battendo dopo una maratona di 3 ore e 12 minuti lo spagnolo5-7, 7-5, 7-5 dopo aver annullato la bellezza di 5 match point . Un successo di cuore in una partita ricca di sali e scendi ma in cui l'altoatesino ha avuto il merito di non mollare mai. Ed ora l'allievo di Simone Vagnozzi è atteso da una sfida per cuori forti contro il bad boy australiano Nick Kyrgios. Rivivi i colpi migliori del match con Carreno in 4'.