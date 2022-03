Un punto da incorniciare, simbolo della rimonta di Jannik Sinner su Carreno Busta . Nel terzo e decisivo set del terzo turno del Masters 1000 di Miami l'altoatesino va sotto 5-2 0-30, ma ancora una volta ha la forza di ribaltare l'inerzia a suon di match point annullati. Dopo aver raggiunto e breakkato l'avversario, servendo per il match, l'allievo di Simone Vagnozzi si ritrova coinvolto in uno: l’iberico colpisce il nastro e ne nascono due recuperi paranormali dell'azzurro, entrambi in allungo, che consegnano il 30-15. Di lì a poco la vittoria che permette a Jannik di raggiungere Kyrgios agli ottavi di finale. Ecco il punto da sogno con annessa esultanza col pubblico: