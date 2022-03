Intesa vincente. Fabio Fognini e Simone Bolelli ancora protagonisti a Miami, sede del Masters1000 di tennis. Sul cemento della Florida la coppia nostrana continua la sua corsa nel torneo di doppio, regolando i due argentini Federico Delbonis e Maximo Gonzalez per 4-6 6-3 10-7. Un successo sofferto al super tie-break per i due azzurri capaci di farsi trovar pronti nel momento decisivo e di cogliere l’opportunità. Ora sul loro cammino ci sarà il duo, testa di serie n.6, formato dal britannico Neal Skupski e dall’olandese Wesley Koolhof.

Per il ligure e l’emiliano si tratta del quinto Masters1000 in cui raggiungono almeno il penultimo atto dopo le semifinali a Roma nel 2011, a Indian Wells nel 2015, a Montecarlo nel 2015 e nel 2018 e a Shanghai nel 2015. Da sottolineare come in questa stagione i due siano stati in grado di imporsi nell’ATP500 di Rio de Janeiro sulla terra rossa brasiliana.

La cronaca del match

Nel primo set il duo del Bel Paese comincia in maniera convincente, andando avanti di un break in apertura. Tuttavia, qualcosa si inceppa nel turno al servizio del quarto gioco e la terza palla break è letale. Si gioca punto a punto e Fognini/Bolelli non sono sufficientemente concreti: due palle break non sfruttate nel nono game costano caro e nel gioco successivo i due argentini sono più lucidi in risposta e fanno loro la frazione sul 6-4.

Nel secondo set c’è la reazione dei due italiani che elevano il proprio livello in tutti i fondamentali. Scampato il pericolo di una palla break nel secondo gioco, il doppio azzurro cambia decisamente marcia e strappa in due circostanze il servizio ai rivali. Il 6-3 è la logica conseguenza di questo cambio di passo.

Nel terzo set il super tie-break è un susseguirsi di emozioni, ma alla fine Fognini e Bolelli si trovano sempre a comandare, pur avendo un rendimento in battuta non eccezionale. In un lungo braccio di ferro il 10-7 regala il sorriso ai nostri portacolori.

