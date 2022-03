Nel tennis mai nulla è scontato. Una vecchia massima che calza a pennello un po’ per tutte le stagioni e l’andamento dei primi due quarti di finale del Masters1000 di Miami, andati in scena nella serata-nottata italiana, lo confermano.

Cerundolo-Ruud è la prima semifinale

Partiamo dalle dolenti note in casa Italia, ovvero dal ritiro di Jannik Sinner. L’altoatesino era favoritissimo alla vigilia contro il sorprendente Francisco Cerundolo. L’argentino, alla prima esperienza in un 1000, non sembrava avere le armi per andare avanti, ma il fato ci ha messo lo zampino. Sinner è stato costretto al ritiro per una vescica profonda al piede destro, che risaliva alla partita contro Nick Kyrgios. Non è stato sufficiente prendere tutte le accortezze del caso per evitare quanto accaduto e così dopo cinque game nel primo set (4-1 per Cerundolo) il nostro portacolori ha alzato bandiera bianca.

Nell’altro incontro ci si attendeva una vittoria del n.4 del mondo Alexander Zverev, opposto al n.8 Casper Ruud. Niente di tutto questo. Lo scandinavo si è imposto per 6-3 1-6 6-3 meritandosi questo risultato e sfruttando al meglio la chance, al cospetto di uno Zverev lontano parente da quello che nella seconda parte del 2021 aveva fatto pensare a qualcosa di ben diverso. Molto abile Ruud a trovare il modo di rispondere con continuità al servizio del teutonico, mettendo in crisi un po’ le certezze di Sascha e venendo fuori alla distanza. Saranno quindi il norvegese e Cerundolo a giocarsi un posto per l’atto conclusivo in Florida.

