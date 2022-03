Giornata di primo turno nel Masters1000 di Miami. Sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida, primi verdetti e risultati da annotare. In chiave italiana ci sono delle notizie, ovvero si conoscono i nomi dei prossimi avversari che affronteranno Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano dovrà vedersela contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.122 del mondo) che a sorpresa ha superato per 6-3 7-5 il serbo Dusan Lajovic (n.46 ATP). Per quanto riguarda Sinner, il prossimo rivale sarà il finlandese Emil Ruusuvuori (n.71 del ranking): il finnico ha sconfitto con facilità l’americano Maxime Cressy (n.72 del mondo) per 6-3 6-2 e si prepara quindi a giocare contro Jannik con l’intenzione di prendersi una rivincita dopo il ko rimediato l’anno scorso proprio a Miami.

Numero di Sinner! Drittone vincente e aizza il pubblico

Ad

KYRGIOS E KOKKINAKIS AL 2° TURNO

ATP, Miami Seppi si giocherà un posto in tabellone, out Fabbiano IERI A 08:59

Buone notizie per i due amici australiani Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. L’eccentrico tennista nativo di Canberra ha superato per 7-6 (3) 6-3 il mancino francese Adrian Mannarino (n.61 del ranking), mostrando a tratti lampi di un gran tennis. Kyrgios è atteso dall’impegnativo confronto con il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5) e dovrà alzare il proprio livello per spuntarla. Kokkinakis, invece, ha battuto per 6-4 6-2 il francese Richard Gasquet (n.81 ATP) in 1 ora e 34 minuti e giocherà contro l’argentino Diego Schwartzman (n.13 del seeding). Si prospetta un match decisamente interessante.

ELIMINATI PAIRE E MUNAR, PROMOSSO GOFFIN

A completamento del racconto, tra i riscontri più significativi da annotare, i ko del francese Benoit Paire e dello spagnolo Jaume Munar. Lo stravagante transalpino (n.49 del ranking) si è arreso per 7-6 (8) 1-6 6-4 allo svizzero Henri Laaksonen (n.86 del mondo). La solita prestazione di Paire, a tratti indolente, che non gli ha permesso di continuare l’avventura in Florida. Prosegue invece l’elvetico che nel secondo turno sfiderà la testa di serie n.6, Casper Ruud. Niente da fare anche per Munar (n.89 del mondo). L’iberico, in evidenza a Indian Wells, ha alzato bandiera bianca al cospetto del giapponese Taro Daniel (n.106 del mondo), impostosi per 6-3 6-4. Sarà dunque il nipponico il prossimo avversario di Fabio Fognini nel secondo turno. Tutto facile, invece, per il belga David Goffin. L’ex top-10, attualmente n.70 del mondo, ha regolato in due set (6-2 6-3) lo spagnolo Roberto Carballes Baena e affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.17 del seeding) nel secondo round. Giusto segnalare, in chiusura, la vittoria dell’americano Denis Kudla (n.84 del mondo) per 6-7 (3) 7-5 6-4 contro il cinese Juncheng Shang, 17enne di cui si parla un gran bene. Lo statunitense, quindi, si appresta ad affrontare Lorenzo Sonego al secondo turno.

Berrettini da applausi: il film del suo torneo in 10 minuti

ATP, Miami Sorteggi: possibile quarto Berrettini-Sinner. Medvedev, pericolo Murray 21/03/2022 A 18:02