l'avventura di Lorenzo Musetti sul cemento del Masters1000 di Miami è durata solo due set. Contro l'australiano Alexei Popyrin, il tennista carrarino va in panne al momento più delicato, trascinando l'inerzia del match verso un'eliminazione insipida. Popyrin passa 7-5 7-6 dopo un'ora e 53 minuti più per demeriti dell'azzurro che per meriti propri. Era l'unico dei 5 italiani costretto a giocarsi un insidioso primo turno:

C'è da dire che le implicazioni mentali del match appesantivano non poco Lorenzo: l'italiano era chiamato a ripetere la stessa partita vinta una settimana prima a Phoenix, dove si era imposto per 6-2 6-2 sull'australiano in poco più di un'ora. Come battere due volte lo stesso rigore. Purtroppo Popyrin ha registrato e corretto gli errori di settimana scorsa, ed ora sfiderà il croato Marin Cilic nel secondo turno.

La cronaca del match

L'avvio di Musetti è promettente: l'allievo di Tartarini concede solo due punti nei primi quattro turni a servizio, mettendo pressione a Popyrin in occasione delt erzo game, quando non sfrutta una palla break. Popyrin è bravo a limitare i danni (tre doppi falli nel primo set) e nel tenersi in scia fino alla stretta finale; lì, Musetti spegne l'interruttore improvvisamente: tre errori con dritto, smorzata e volée approssimativi, e l'australiano sfonda al dodicesimo gioco sigillando il set sul 7-5.

Il break a freddo che apre il secondo set illude il gioco di Musetti, che sulla lunga distanza oscilla pericolosamente fino all'inevitabile crack: Popyrin sfrutta un'incertezza a servizio del carrarino e trova il controbreak all'ottavo game. L'azzurro deve annullare due matchpoint per giocarsi le sue carte al tie-break: lì, Popyrin completa l'ennesima rimonta, guadagnandosi altri tre match-point e condannando un Musetti in riserva di benzina e carisma.

