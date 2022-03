Tanta attesa per il debutto degli italiani sul cemento di Miami: venerdì 25 marzo dalle 16.00 italiane saranno quattro gli azzurri a giocarsi le loro carte nel tabellone del singolare maschile. Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini vengono tutti da un turno di bye. L'unico italiano ad aver lottato nel primo turno è stato Lorenzo Musetti, eliminato da Alexei Popyrin 7-5 7-6 . Berrettini sfiderà Juan Manuel Cerundolo: il romano è alla ricerca di conferme dopo l'uscita a sorpresa agli ottavi di Indian Wells per mano di Miomir Kecmanovic. Jannik Sinner ha smaltito la febbre che lo aveva costretto al forfait in California , e parte favorito contro Emil Ruusuvuori. Più tignoso l'avversario che attende Fabio Fognini: il giapponese Taro Daniel potrebbe mettere in difficoltà il ligure. Lorenzo Sonego se la vedrà con Denis Kudla.