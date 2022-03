Dopo la rimonta epica con Carreno Busta e la prova di forza con Nick Kyrgios, Jannik Sinner sogna la semifinale del Masters 1000 di Miami, il secondo dell'anno. Sulla strada dell'altoatesino oggi c'è il n° 103 del mondo, l'argentino Francisco Cerundolo, che sta attraversando un periodo di ottima forma. sogna la semifinale del Masters 1000 di Miami, il secondo dell'anno. Sulla strada dell'altoatesino oggi c'è il n° 103 del mondo, l'argentino Francisco Cerundolo, che sta attraversando un periodo di ottima forma.

11:00 - Order of play

Andiamo a vedere il programma della prima parte dei quarti di finale maschili al secondo Masters 1000 stagionale, il torneo di Miami.

Nessun precedente tra i due

Sinner non ha mai incrociato Cerundolo in un match ufficiale. Sotto i colpi dell'argentino sono caduti nell’ordine l’olandese Tallon Griekspoor, l’americano Reilly Opelka (costretto al ritiro per problemi fisici sullo score di 6-1 3-1), il francese (testa di serie n.22) Gael Monfils e infine la testa di serie n.28 Frances Tiafoe. Una serie valsagli un guadagno di ben 31 posizioni nel ranking ATP virtualmente (n.72 ATP). Sinner ha eliminato nell'ordine Ruusuvuori, Carreno Busta e Kyrgios.

Sinner-Cerundolo, quando e dove vederla

Il match tra Sinner e Cerundolo, valido per i quarti di finale del secondo Masters 1000 dell'anno è in programma mercoledì 30 marzo 2022 sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. E' il secondo match sul Centrale (partenza non prima delle 21 italiane). La diretta televisiva dell’incontro sarà affidata a Sky Sport mediante il proprio canale Sky Tennis (205). Saranno inoltre disponibili delle live streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

