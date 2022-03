Dopo la rimonta epica con Carreno Busta, Jannik Sinner sogna i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, il secondo dell'anno. Sulla strada dell'altoatesino oggi c'è il bad boy australiano Nick Kyrgios che sta attraversando un periodo di ottima forma e ha eliminato Mannarino, Rublev e il nostro Fabio Fognini sul suo percorso. sogna i quarti di finale del Masters 1000 di Miami, il secondo dell'anno. Sulla strada dell'altoatesino oggi c'è il bad boy australianoche sta attraversando un periodo di ottima forma e ha eliminato Mannarino, Rublev e il nostro Fabio Fognini sul suo percorso.

Nessun precedente tra i due

Ad

Sinner non ha mai incrociato Kyrgios in un match ufficiale. Sarà interessante perciò capire come il tennis dell'altoatesino si adatterà all'aggressività e alle spavalderie dell'australiano, che di sicuro ha ben poco da perdere.

ATP, Miami Survivor Sinner! Annulla 5 match point a Carreno ed è agli ottavi IERI A 00:10

SINNER-KYRGIOS, QUANDO E DOVE VEDERLA

Buongiorno amici di Eurosport! Il match tra Sinner e Kyrgios, valido per gli ottavi di finale del secondo Masters 1000 dell'anno è in programma martedì 29 marzo 2022 sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. E' il secondo match sul Grandstand (indicativamente dovrebbe iniziare per le 19 italiane). Noi saremo qui con voi per raccontarvi le emozioni della partita. La diretta televisiva dell’incontro sarà affidata a Sky Sport mediante il proprio canale Sky Tennis (205). Saranno inoltre disponibili delle live streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Da Kyrgios a Sinner e Berrettini: i momenti top del torneo

ATP, Miami Troppo Kyrgios per Fognini: l'azzurro cede 6-2, 6-4 in un'ora IERI A 20:27