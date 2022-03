Dopo il malessere che lo aveva obbligato a saltare il match contro Nick Kyrgios a Indian Wells, lelo hanno messo fuorigioco anche dal torneo di Miami. Nei quarti di finale contro Francisco Cerundolo , argentino di Buenos Aires, il classe 2001. E in classifica cosa cambia? La perdita degli oltre 400 punti dovuti al piazzamento di quest’anno in confronto alla finale del 2021 non dovrebbe costare troppo in termini di classifica all’altoatesino, che ora è 11° e dovrebbe mantenere la posizione a meno che Hurkacz o Alcaraz non arrivino in finale.